"Вологда-Чеваката" может прекратить существование

"Вологда-Чеваката" после завершения нынешнего сезона может прекратить свое существование. Об этом заявила директор и сооснователь клуба Валентина Черепанова.

– Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил, что из бюджета региона профессиональные клубы больше финансироваться не будут, и посоветовал сделать то же самое городским властям, – приводит "Р-Спорт" слова Черепановой. – Новый мэр Вологды Андрей Травников заявил, что после мая, после завершения сезона город не будет финансировать "Вологду-Чевакату". Сейчас открыт вопрос о дальнейшем существовании команды, возможен вариант, что клуба больше не будет.