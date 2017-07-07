Тимофей Мозгов: "За три года Кириленко удалось навести порядок в федерации"

Центровой "Бруклина" Тимофей Мозгов в интервью "СЭ" поделился мнением о работе Андрея Кириленко во главе РФБ. Также баскетболист порассуждал о том, чем он может заняться после завершения карьеры.

– Многие спортсмены часто однозначно решают, двигаться ли им в направлении тренерской истории или нет.

– Не хочется загадывать, как жизнь сложится, но я знаю, что тренер и учитель – самые неблагодарные профессии. Поэтому себя я тренером пока не вижу. Но как всегда бывает – я что-то говорю, и происходит все ровно наоборот (смеется). Поэтому не буду загадывать.

– Вы сказали, что много общаетесь с Андреем Кириленко. Как он вам в качестве руководителя федерации?

– Мне кажется, он справляется. Вспомните, какой бардак был, когда он пришел, и за три года ему удалось навести порядок, разложить все по полочкам. К тому же он видит, куда двигаться дальше. Ведь раньше из-за царившего хаоса сборная просто не могла нормально готовиться к соревнованиям, я уже не говорю о качестве гостиниц и питания. Все эти разговоры и пересуды ложились на плечи ребят, которые выходили на площадку. К тому же, насколько мне известно, удалось наконец-то рассчитаться с гигантскими долгами.

– Сами себя в такой должности когда-нибудь видите?

– Нет, не вижу. Должности красавчика в федерации пока нет (смеется).

– Россия поборется за право проведения Кубка мира-2023. Хотелось бы сыграть в родных стенах?

– Через шесть лет? Это мне будет…

– Как раз самый расцвет сил!

– Дожить бы… Хочется сейчас на Евробаскете отыграть нормально, а там уже и Токио-2020 не за горами. Честно говоря, больше всего хочется на Олимпийские игры попасть.

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