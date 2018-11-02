Швед попал в музей

Защитник "Химок" и сборной России Алексей Швед стал одним из героев выставки в рамках приуроченной к Дню народного единства общероссийской культурно-просветительской акции "ПроЧитай".

Проект, организованный в Еврейском музее и центре толерантности, направлен на повышение интереса россиян к национальной литературе и чтению в целом. В музее будут работать мультимедийная выставка и интерактивный арт-объект – книжный шкаф, наполненный самыми выдающимися литературными произведениями.

Также здесь представлены фотографии известных людей с их любимыми книгами. В их число и попал Швед, который запечатлен читающим роман своего любимого писателя Эриха Марии Ремарка "Время жить и время умирать". Как не раз говорил сам игрок, он интересуется историей, а особенно периодом Второй мировой войны.

Выставка будет продолжаться две недели, в течение которых посетители могут приходить и читать книги, размещенные в музее, а также забирать их с собой, оставляя взамен книгу одного из выдающихся российских авторов разных национальностей.