Олаф Ланге: "В России есть ветераны и очень молодые таланты, а между ними - провал"

Новый главный тренер женской сборной России Олаф Ланге в интервью "СЭ" отметил, что в системе подготовки спортсменок был длительный провал. По его словам, у российского баскетбола сейчас светлое будущее.

– Вот уже несколько лет у команды нет успехов. В чем, по-вашему, основные причины?

– Это комплексный вопрос. Есть очень много факторов, повлиявших на результаты. Один из основных – смена поколений. После распада СССР система воспитания игроков, по сути, не работала целое десятилетие. И последствия этого сейчас сказываются. Есть ветераны, некоторые из которых еще играют – Артешина, Белякова, и совсем молодые, но очень талантливые девушки. Такие как Мария Вадеева, Раиса Мусина. А между ними – провал. И в ближайшее время нам предстоит сделать так, чтобы молодежь прогрессировала, но в то же время сохранить в строю ряд возрастных игроков, которые еще могут помочь команде. При этом я думаю, что у российского баскетбола светлое будущее – команда U-19 стала чемпионом мира, победив США. (Антон БАБОШИН)

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