Олаф Ланге: "Уровень сборной России позволяет получить путевку на олимпийский отбор"

Новый главный тренер женской сборной России Олаф Ланге в интервью "СЭ" отметил, что команде по силам попасть на Олимпиаду-2020. Он признался, что даже не думал о рассмотрении его кандидатуры на тренерский пост в российской сборной.

– Не имел понятия. И, конечно, был взволнован, – отметил Ланге. – Я давно в женском баскетболе и был свидетелем "золотой эры" сборной России, за которую выступали Мария Степанова, Светлана Абросимова, Ольга Артешина, которая еще играет, и многие другие. Могу назвать себя поклонником российской команды. Поэтому для меня большая честь даже войти в число кандидатов. А также большая ответственность, что именно мне доверили задачу вывести сборную на прежний уровень.

– Какова главная цель, стоящая перед вами?

– Естественно, попасть на Олимпийские игры в Токио. Считаю, команде по силам успешно выступить на Евробаскете в 2019 году – наш уровень позволяет дойти до полуфинала и получить путевку на олимпийский отбор. Конечно, легко не будет, нельзя говорить об этом как о свершившемся факте. Нам предстоит серьезная борьба, но чтобы чего-то добиться, надо ставить большие задачи. У нас есть два года, чтобы сборная росла и развивалась, готовясь к этому турниру. (Антон БАБОШИН)

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