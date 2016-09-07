15:15 | БАСКЕТБОЛ — Россия

Нандо де Коло присоединился к ЦСКА

0
0
0

Защитник сборной Франции Нандо де Коло присоединился к ЦСКА, информирует пресс-служба клуба. MVP Евролиги сезона-2015/16 приступил к тренировкам с основной командой. Напомним, что де Коло в составе национальной сборной принимал участие в Олимпиаде в Рио. Франция дошла до четвертьфинала турнира и уступила Испании. После Игр-2016 баскетболист получил небольшой отпуск.

 

0
0
0


Материалы REN-TV

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Что обсудили Путин и Меркель на саммите G20...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ