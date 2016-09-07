Защитник сборной Франции Нандо де Коло присоединился к ЦСКА, информирует пресс-служба клуба. MVP Евролиги сезона-2015/16 приступил к тренировкам с основной командой. Напомним, что де Коло в составе национальной сборной принимал участие в Олимпиаде в Рио. Франция дошла до четвертьфинала турнира и уступила Испании. После Игр-2016 баскетболист получил небольшой отпуск.

MVP Евролиги сезона-2015/16 @NandoDeColo прибыл в расположение клуба и приступил к тренировках с основной командой. pic.twitter.com/KtPNZFXk0t – CSKA Moscow (@CSKABasketball) 7 сентября 2016 г.