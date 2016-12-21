16:57 21 декабря | БАСКЕТБОЛ — Россия

Коти Кларк в конце декабря приступит к тренировкам с УНИКСом

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Президент УНИКСа Евгений Богачев подчеркнул, что форвард казанцев Коти Кларк, получивший в октябре травму, в конце декабря сможет приступить к тренировкам с командой. Американский спортсмен получил травму колена в матче Евролиги с "Бамбергом" в октябре и с тех пор не играл.

- 27 декабря Кларк возвращается в Казань и уже сможет приступить к тренировкам в составе команды, - приводит "Р-Спорт" слова Богачева. - Он сам говорит, что находится в форме. Что касается Антона Понкрашова, то его придется подождать подольше. Все идет по плану, но примерно еще полтора месяца ему нужно на восстановление.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161221/1114073117.html

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