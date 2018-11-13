Джоэл Боломбой: "Сделаю все возможное, чтобы представлять Россию и ЦСКА наилучшим образом"

Центровой ЦСКА Джоэл Боломбой выразил радость по поводу получения российского гражданства. Напомним, что он уже получил вызов в сборную России.

– По-настоящему счастлив тому, что получил российское гражданство, горд стать частью великой страны, откуда родом моя семья, – цитирует официальный сайт ЦСКА Боломбоя. – Хочу поблагодарить президента Андрея Ватутина, и всех, кто сыграл свою роль в процессе. Сделаю все возможное, чтобы представлять Россию и ЦСКА наилучшим образом.