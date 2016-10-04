Димитрис Итудис: "Молодые игроки ЦСКА должны понимать, что пришло их время"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поблагодарил игроков молодежной команды за работу на тренировочном сборе с основой. Также он отметил, что с первого своего дня в московском клубе старается уделять внимание развитию молодежи.

– Мы начали подготовку без нескольких игроков, занятых в национальных сборных, – цитирует пресс-служба клуба Итудиса. – Прежде всего, воспользуюсь этой возможностью, чтобы поздравить Теодосича и Де Коло с их успехами на Олимпиаде, особенно Тео – его команда добралась до финала, и это большое достижение. Три игрока у нас были заняты в сборной России – Антонов, Воронцевич и Дима Кулагин. Двое были травмированы в период работы в сборной – Фридзон и Миша Кулагин. К тому же восстанавливались после травм Хайнс, Коробков и Фрилэнд. Я уже упомянул больше половины команды. Как вы понимаете, предсезонка из-за этого получилась специфической. Хочу поблагодарить ребят из молодежки, которые помогли нам в процессе. Мы помогли им тоже. При этом порадовал рабочий настрой. Конечно, больше нагрузки легло на тех парней, которые начали тренироваться с первых дней. Все протекает хорошо: вернулись игроки сборных. К сожалению, случилась травма Хиггинса, которая, вероятно, стала следствием той самой нагрузки. Поездка в Китай немного выбила нас из ритма, все-таки перелеты и переезды получились долгими. Надеюсь, в оставшееся до старта Лиги ВТБ время мы обойдемся без травм и быстро вернемся в ритм. Вообще, с учетом обстоятельств меня вполне удовлетворяет, как мы работали.

С первого дня в клубе стараюсь уделять внимание молодым игрокам, верю в нашу программу. Команда должна иметь систему, которая пошагово готовит баскетболистов. Для Малейко это была уже третья предсезонка с основной командой, для Вострикова – вторая. Сейчас мы отправили Сашу Гаврилова в "Калев", хотим посмотреть, как он проявит себя во взрослом баскетболе. Они помогали нам. Все возможности открыты перед ними, нужно хвататься за шанс. Я выпускал в старте Малейко, Востриков выходил в пятерке против "Панатинаикоса" и провел значительное время на паркете. Они должны понимать, что пришло их время. Сейчас или никогда, надо чувствовать это. И некоторые чувствуют. К примеру, мне нравится, как реагирует Востриков. Малейко прогрессирует. У них есть еще год, а сейчас они прошли хорошую школу.