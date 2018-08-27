Стефен Карри: "Женщинам и мужчинам должны платить одинаково"

Разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри высказался о необходимости равенства между мужчинами и женщинами. Спортсмен заявил, что общество должно найти способ уравнять оплату труда обоих полов, добавив, что данный вопрос является личным для него как для отца двух дочерей.

– Мои дочери растут так быстро, что мы с женой внезапно увидели вещи их глазами, глазами наших детей, которых мы привели в этот мир, и теперь растим, – написал спортсмен в The Players Tribune. – Вы знаете, я бы солгал, если бы не признал, что идея равенства женщин стала более личной для меня в последнее время. Я хочу, чтобы наши девочки выросли, зная, что в мире нет границ, которые могут отразиться на их будущем. Я хочу, чтобы они росли в мире, думая о том, что могут мечтать по-крупному, и стремились к карьере, где к ним будут относиться справедливо. И конечно: платили бы одинаково. Важно, чтобы мы все собрались вместе и как можно скорее выяснили, каким образом сделать это возможным.