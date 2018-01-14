Стефен Карри: "Нога еще болит, но это не ограничивает меня на площадке"

Лидер "Голден Стэйт" Стефен Карри после матча регулярного чемпионата НБА против "Торонто" (127:125) отметил, что все еще чувствует боль в ноге. Он также добавил, что это не ограничивает его на площадке.

Разыгрывающий вернулся в строй после двух пропущенных матчей из-за повторной травмы голеностопа. Во встрече с "Торонто" Карри провел 34 минуты на площадке, набрал 24 очка, сделал 6 подборов и 9 передач.



– Нога еще болит, но я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы играть. У меня было такое же состояние, когда я вернулся после аналогичной травмы в прошлый раз, – приводит ESPN слова Карри. – Боль не ограничивает меня на площадке, но дает о себе знать.