Люк Уолтон: "Мозгов на скамейке? Определяю состав не на основании зарплат игроков"

Главный тренер "Лейкерс" Люк Уолтон заявил, что при принятии решения убрать из состава Луола Денга и Тимофея Мозгова в последнюю очередь думал о зарплатах игроков. Тем не менее, он отметил, что новая стартовая пятерка может быть изменена.

- Средства, потраченные на игроков, приходят на ум, когда определяешь состав, - цитирует ocregister.com Уолтона. - Но всегда возвращаешься к тому, что лучше для команды. Мало того, не только прямо сейчас, но и в будущем. Мы стараемся принимать решения, основываясь на этом, а не на зарплате.

Не буду говорить, что нынешняя стартовая пятерка будет играть всегда, но собираемся посмотреть, как она проявит себя. Если они выйдут на паркет и плохо проведут первую четверть, мы не намерены сразу действовать на эмоциях и менять состав. Мы знаем, что они молоды, и это одна из причин, почему мы делаем это.