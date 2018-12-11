"Лейкерс" обыграл "Майами"

"Лейкерс" выиграл у "Майами" (108:105) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Кайл Кузма, который набрал 33 очка при семи подборах. 28 очков, 9 подборов и 12 передач у Леброна Джеймса. У гостей с 28 очками лучшим снайпером стал Джастис Уинслоу.

"Лейкерс" занимает пятое место в Западной конференции. У "Майами" девятая позиция на Востоке.

НБА

Регулярный чемпионат

"Лейкерс" - "Майами" – 108:105 (27:23, 28:35, 29:25, 24:22)

Все про НБА - здесь.