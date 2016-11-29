Конли пропустит не меньше 6 недель

Разыгрывающий "Мемфиса" Майк Конли пропустит около 6 недель из-за проблем со здоровьем, сообщил в своем твиттере журналист Майкл Уоллес. 29-летний игрок получил перелом поперечного отростка позвоночник в поединке регулярного чемпионата НБА с "Шарлотт". Стоит отметить, что из-за травм с 2013 по 2016 год Конли пропустил в общей сложности 47 матчей.

В нынешнем сезоне он в среднем за матч набирает 19,5 очка, делает 5,8 передачи и 3,8 подбора. Напомним, что летом разыгрывающий подписал новый контракт с "Гризлиз" на пять лет и 153 миллиона долларов, что стало рекордым соглашением в истории лиги.