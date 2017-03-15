Кармело Энтони приехал на матч с "Индианой" в шапке-ушанке

Форвард "Никс" Кармело Энтони тепло оделся, добираясь на игру регулярного чемпионата НБА против "Индианы" (87:81). В Нью-Йорке прошел сильный снегопад, что заставило игрока утеплиться – перед игрой он предстал в куртке с меховым воротником и шапке-ушанке.

В текущем сезоне 32-летний форвард провел 66 матчей в "регулярке", набирая 23 очка и делая 6 подборов в среднем за игру. "Никс" занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.