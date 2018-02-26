"Хьюстон" благодаря 41 очку Хардена обыграл "Денвер" и одержал 12-ю победу подряд

В матче регулярного чемпионата НБА "Хьюстон" на выезде победил "Денвер" – 119:114. Уже в начале второй четверти "Рокитс" повел "+18", но в четвертом отрезке хозяевам удалось сократить отставание до четырех очков. Тем не менее, "Хьюстону" удалось одержать 12-ю победу подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

"Денвер" – "Хьюстон" – 114:119 (25:38, 27:28, 27:26, 35:27)

Д: Бартон (25), Йокич (21 + 14 подборов), Мюррей (19).

Х: Харден (41), Пол (23), Ариза (14).