"Хьюстон" благодаря 41 очку Хардена обыграл "Денвер" и одержал 12-ю победу подряд

В матче регулярного чемпионата НБА "Хьюстон" на выезде победил "Денвер" – 119:114. Уже в начале второй четверти "Рокитс" повел "+18", но в четвертом отрезке хозяевам удалось сократить отставание до четырех очков. Тем не менее, "Хьюстону" удалось одержать 12-ю победу подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
"Денвер" – "Хьюстон" – 114:119 (25:38, 27:28, 27:26, 35:27)
Д: Бартон (25), Йокич (21 + 14 подборов), Мюррей (19).
Х: Харден (41), Пол (23), Ариза (14).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2017-2018/calendar/