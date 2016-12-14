Дэвид Фицдэйл: "Если Леброн Джеймс станет тренером, это закончится убийством"

Главный тренер "Мемфиса" Дэвид Фицдэйл признал, что лидер "Кливленда" Леброн Джеймс сыграл важную роль в его карьере. При этом он отметил, что из самого Джеймса вряд ли получится хороший наставник.

– Я не был бы тренером, если бы не получил возможность работать с Леброном в "Майами", – цитирует ESPN Фицдэйла. – Своим успехом во многом я обязан ему. Но не думаю, что у Джеймса есть тренерское будущее. Он же убьет кого-нибудь. Леброн стремится всегда к совершенству. Это его стандарт. Это делает его шикарным игроком, но его тренерская работа закончится однажды убийством.