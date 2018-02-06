"Денвер" обыграл "Шарлотт", Йокичу не хватило трех передач до трипл-дабла

В матче регулярного чемпионата НБА "Денвер" на своей площадке нанес поражение "Шарлотт" – 121:104. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Гэри Харрис, набравший 27 очков. Центровому "Наггетс" Николе Йокичу не хватило трех передач до трипл-дабла. Эта победа стала для их команды третьей подряд.

"Денвер" идет на седьмой строчке в таблице Западной конференции. "Хорнетс" занимают десятое место на "Востоке".

НБА

Регулярный чемпионат

"Денвер" – "Шарлотт" – 121:104 (36:25, 27:37, 34:22, 24:20)

Д: Харрис (27), Бартон (18 + 8 передач), Мюррей (18 + 7 передач), Йокич (15 + 16 подборов + 7 передач), Мудиай (12), Лайлс (11 + 7 подборов), Артур (10).

Ш: Уокер (20), Ховард (18 + 7 подборов), Батюм (15), Лэмб (14), Грэмм (11).