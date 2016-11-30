16:34 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Жорди Бертомеу: "Невозможно дать путевку в Евролигу победителю Лиги чемпионов"

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Руководитель Евролиги Жорди Бертомеу отверг идею ФИБА о предоставлении путевки в Евролигу победителю Лиги чемпионов. Также он изъявил готовность принять в турнире итальянские клубы.

– Италия опасалась потерять право на организацию олимпийского квалификационного турнира и заявку Рима на Игры-2024, – цитирует Sportando Бертомеу. – Мы знаем, как в итоге сложилась ситуация. Итальянские клубы не справились с давлением, как это было в других странах. Мы предложили им юридическую поддержку. Будем рады видеть в Еврокубке итальянские клубы. Готовы принять итальянцев в нашей организации.

Что касается предложения ФИБА, то его реализовать невозможно. Это не имеет смысла. В каком турнире победа дает возможность прыгнуть на две категории выше?

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