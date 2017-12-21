Владелец "Панатинаикоса" раскритиковал работу арбитров Евролиги

Владелец "Панатинаикоса" Димитрис Яннакопулос в своем Инстаграме раскритиковал работу арбитров на матчах Евролиги. По его мнению, судьи предвзято относятся к греческой команде, и считает, что его терпение скоро закончится.

В последнем матче "Пао" обыграл "Црвену Звезду" со счетом 69:63, команда идет на третьем месте в турнирной таблице Евролиги.

– Лучшая команда в истории Евролиги (по общему признанию) каждую неделю вынуждена иметь дело с таким отношением со стороны судей, будто мы их самый главный враг, – написал Яннакопулос. – Позорная ситуация для европейского баскетбола. Даже уважение к спорту и терпение имеют свои пределы.