Виталий Фридзон: "ЦСКА тяжело восстановиться после обидного поражения от "Олимпиакоса"

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон после поражения от "Олимпиакоса" в "Финале четырех" Евролиги (78:82) подчеркнул, что его команда сама отдала игру. Он также добавил, что все игроки хотят обыграть "Реал" в матче за третье место.
– Тяжело нам восстановиться после такого обидного поражения от "Олимпиакоса", – приводит "Р-Спорт" слова Фридзона. – На протяжении 35 минут контролировали игру, вели в счете и в концовке упустили победу. Это самые обидные поражения, после них тяжелее всего. В прошлом году стали чемпионами Евролиги, в этот раз нам не повезло. "Олимпиакос" – очень хорошая игра, но мы сами отдали игру. Это жизнь спортсмена, теперь у нас еще один матч с титулованной командой – "Реалом". Мы все хотим обыграть испанский клуб.
Матч за третье место "Реал" – ЦСКА пройдет сегодня, 21 мая, начало – в 18.00 по московскому времени.
Vlаdimir
Обидно???? Игру отдали сами и делаете подобное, постоянно. Сколько матчей вели уверенно в счете, а концовку устраивали валидольную? Почти постоянно и оно говорит только об одном - расхлябанности. Играть с полной отдачей нужно весь матч, а не отдельные его четверти.
11:39
эстонский армеец
Играть научитесь - бюджеты клубов в 2.5 раза отличаются - а как финал - урод на уроде в игре.
11:34