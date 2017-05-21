Виталий Фридзон: "ЦСКА тяжело восстановиться после обидного поражения от "Олимпиакоса"

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон после поражения от "Олимпиакоса" в "Финале четырех" Евролиги (78:82) подчеркнул, что его команда сама отдала игру. Он также добавил, что все игроки хотят обыграть "Реал" в матче за третье место.

– Тяжело нам восстановиться после такого обидного поражения от "Олимпиакоса", – приводит "Р-Спорт" слова Фридзона. – На протяжении 35 минут контролировали игру, вели в счете и в концовке упустили победу. Это самые обидные поражения, после них тяжелее всего. В прошлом году стали чемпионами Евролиги, в этот раз нам не повезло. "Олимпиакос" – очень хорошая игра, но мы сами отдали игру. Это жизнь спортсмена, теперь у нас еще один матч с титулованной командой – "Реалом". Мы все хотим обыграть испанский клуб.

Матч за третье место "Реал" – ЦСКА пройдет сегодня, 21 мая, начало – в 18.00 по московскому времени.