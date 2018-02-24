Швед преодолел отметку в 500 очков за сезон и приблизился к рекорду Лэнгфорда

Защитник "Химок" Алексей Швед в матче регулярного чемпионата Евролиги против "Панатинаикоса" (78:61) набрал 20 очков, став самым результативным игроком встречи. Это позволило россиянину преодолеть отметку в 500 очков за сезон в этом турнире.

На счету Шведа 504 очка. Больше в истории турнира в регулярном чемпионате набирали Нандо Де Коло (525 и 534 очка), Серхио Льюль (543), Брэдли Уонамейкер (569). Рекорд принадлежит Киту Лэнгфорду (609). До завершения регулярки командам осталось провести по 7 игр.