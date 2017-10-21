Сергей Моня: "Химки" сыграли умно против "Жальгириса"

Форвард "Химок" Сергей Моня после победы над "Жальгирисом" во 2-м туре регулярного чемпионата Евролиги (85:77) отметил, что литовская команда всегда сражается до конца. По его словам, соперник - молодая и бегущая команда, набирающая много очков.

- "Жальгирис" - боевая команда, - приводит официальный сайт Евролиги слова Мони. - Они всегда сражаются до конца. Сегодня они доказали это вновь, даже проигрывая 15 очков. Это молодая и бегущая команда, которая набирает много очков. В первой половине встречи они не попадали с трехочковой дистанции, а во втором - полетело. Они активно играли в защите, в результате мы допустили много потерь. Рад, что победили во второй раз в турнире. Мы сыграли умно, не позволили им фолить и красть мячи. Заслуженная победа "Химок".