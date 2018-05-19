Сергей Елевич: "Чтобы определить сильнейшего в Евролиге, нужно проводить серии до 3-4 побед"

Бывший главный тренер сборной Сергей Елевич в интервью "СЭ" назвал причины поражения ЦСКА в полуфинале "Финала четырех" Евролиги от "Реала".​

- Верили, что ЦСКА отыграется в заключительной четверти?

- Я с самого начала верил, что они победят и не думал, отыграются или нет (смеется). К сожалению, сказалась неудачная травма Воронцевича. В то же время Де Коло и Хайнс не были готовы. Поэтому у этого поражения есть объективные причины. Хотя, повторюсь, я думал, что армейцы победят - особенно после стартовой четверти, когда они оторвались на 10 очков, и игра у команды была налажена. Правда, дальше все ушло не в то русло, в которое нам всем хотелось. Обидно, что теперь мы не увидим ЦСКА в финале, но что поделать? Это жизнь. Победитель один - а претендентов очень много (смеется).

- Можно ли назвать это поражение тренерским?

- Очень трудно дать однозначный ответ. Проще было бы дать оценку, если бы ЦСКА был в оптимальном составе. У армейцев была очень сложная ротация, глубина состава у команды не была такой сильной, как у соперника. Посмотрите, у "Реала" кто бы не выходил - всегда усиливал команду. Достаточно ответить Кэрролл, который реализовал три трехочковых броска. То есть у мадридцев любая замена помогала прибавлять команде, а у нас такого не было. Что касается тренера, то можно все свалить на него, но я сам работаю, и мне бы не хотелось осуждать коллегу.

- То есть встречу выиграла "скамейка" "Реала"?

- Да, именно глубина состава стала ключевым фактором успеха испанского клуба. То есть игроки запаса "Реала" переиграли запасных ЦСКА.

- Удивитесь, если руководство ЦСКА оставит Итудиса на посту главного тренера ЦСКА?

- Сложно сказать. Это уже проблемы ЦСКА. Не мне же говорить, кого увольнять, а кого оставлять. Пусть руководство и принимает решение.

- Что думаете о шансах ЦСКА в матче за третье место?

- Тежело прогнощировать, потому что сейчас "Жальгирис" выглядит о-о-очень прилично выглядит. Честно скажу, не верил в команду ни в прошлом сезоне, ни в этом. Но нужно признать успех Ясикявичюса. Литовцы очень прибавили в этом году, особенно в защитных действиях. "Жальгирис" - команда, которая не дает забивать простые мячи. У нее очень хорошие страховки и на ближней, и на дальней дистанции. Еще один плюс соперника ЦСКА - крепкая "скамейка". И самое главное - "Жальгирис" бьется на каждом сантиметре паркета.

- Как думаете, нужен ли вообще этот утешительный финал, в котором разыгрывается третье место?

- Журналисты из года в год задают этот вопрос, но не мы с вами делаем расписание и регламент турнира. Есть руководство Евролиги, вот пусть оно и занимается этим вопросом. От нашего мнения ничего не изменится.

- И все-таки хочется услышать вашу точку зрения.

- Мое твердое убеждение: если вы хотите выявить реального чемпиона, то серия должна идти до трех-четырех побед. Это было б интереснее и для команда, и для тренеров, и для болельщиков. (Андрей СИЗЯКИН)