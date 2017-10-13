Никита Курбанов: "В раздевалке ЦСКА был серьезный разговор"

Форвард ЦСКА Никита Курбанов после победы над "Миланом" в стартовом матче Евролиги объяснил, за счет чего команде удалось переломить неудачно складывавшуюся игру. По его словам, в раздевалке после первой половины состоялся серьезный разговор с игроками.

- Тяжело пока сказать, расслабились мы в начале или нет, но мы дали им атаковать, совершать открытые броски. А сами не очень хорошо реализовывали свои моменты. Это и привело к такой разнице в счете. Не скажу, что мы совершали много потерь - просто дали свободно бросать и не забили сами. Но команда вовремя проявила характер, включилась в защиту. И та игра на своей половине площадки, которую мы показали в третьей четверти, дала нам такой хороший пинок в нападении. Мы стали попадать свободные мячи, увереннее себя чувствовать. Мы показали бойцовские качества, что сейчас нужно и важно. В первых матчах Евролиги проходить через такие игры.

- При "-10" к перерыву в раздевалке был серьезный разговор?

- Серьезный, да. Главные слова, которые сказал тренер - мы ЦСКА, и не можем позволить себе выходить на площадку и так начинать игру. Неважно, первая она или уже середина сезона. Команда отреагировала в нужном направлении. Мы не дали соперникам после перерыва играть в тот баскетбол, который они показывали в первой половине. (Антон БАБОШИН)