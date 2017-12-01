Кори Хиггинс: "Победа над "Барселоной" – коллективная"

Защитник ЦСКА Кори Хиггинс, набравший 20 очков в матче регулярного чемпионата Евролиги с "Барселоной" (92:78), отметил, что победа добыта усилиями всей команды. Также американец подчеркнул, что не переживает из-за того, что не считается главной звездой армейцев.

– Думаю, команда показала способность собираться в решающие моменты, – сказал Хиггинс. – Когда было нужно, мы остановили их в защите. И я имею в виду всю команду. Мы подстраховывали друг друга, все вместе оборонялись, делились мячом в атаке. И добыли победу, поддерживая один другого.

– Многие считают лидерами команды Серхио Родригеса и Нандо Де Коло, а вы с Уиллом Клайберном – на втором плане.

– Это нормально, когда играешь за такой клуб, как ЦСКА, где очень много хороших баскетболистов. И в каждый момент каждый из них может выдать отличный матч. Мы можем атаковать множеством разных способов. Главное – что никто в нашей раздевалке не забывает, на что я способен. (Антон БАБОШИН)