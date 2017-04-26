Кори Хиггинс: "ЦСКА выполнил очередную задачу, но работа еще не закончена"

Защитник ЦСКА Кори Хиггинс подчеркнул после третьего матча 1/4 финала плей-офф Евролиги с "Басконией" (90:88), что команда выполнила очередную цель этого сезона, но останавливаться рано. Эта победа стала для армейцев третьей в серии. Российский клуб пробился в "Финал четырех" турнира. Напомним, что ранее в полуфинал также пробился "Фенербахче".

– Ощущения – отличные, – приводит официальный сайт Евролиги слова Хайнса. – Мы выполнили очередную цель этого сезона. Но наша работа еще не закончена. Было непросто. Соперник не сдавался до последнего и бился в каждом матче.