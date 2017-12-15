Георгиос Барцокас: "У меня есть большая обеспокоенность относительно "Химок"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Уникахи" (84:93) отметил, что обеспокоен игрой команды в защите. По словам наставника, его игроки позволили сопернику сделать очень многое у кольца.

- Матч получился очень интересным. Обе команды хорошо играли в нападении, но в плане защиты у меня есть большая обеспокоенность относительно своей команды, - приводит пресс-служба "Химок" слова Барцокаса. - Например, во второй половине мы сфолили всего четыре раза, позволив сопернику сделать все, что они хотели, в частности продемонстрировать высокий процент попаданий из "краски". Мы позволили "Уникахе" обрести уверенность. На мой взгляд, решающим моментом в игре стали два дальних трехочковых попадания Диеса в самой концовке.

Наш план состоял в том, чтобы минимизировать шансы соперника на подборы под своим щитом, а "Уникаха" традиционно сильна в этом компоненте, но сделать этого не удалось. В итоге они сделали 15 подборов в нападении, а это слишком большая цифра для таких матчей.

Отдельно хотел бы сказать несколько слов о молодом арбитре из Бельгии. Он дал мне технический фол без всяких причин. Местная публика очень горячая, болельщики активно поддерживают свою команду и оказывают большое давление на каждый свисток судьи. Не знаю, почему он "наградил" меня техническим, я просто указывал на фол соперника в нападении, но при этом ничего не говорил. Поэтому я считаю полученный фол несправедливым. Поздравляю "Уникаху", а мы должны двигаться дальше.