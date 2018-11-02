Георгиос Барцокас: "Химки" позволили себе расслабиться в концовке"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас после матча с "Гран Канарией" (87:72) поздравил игроков с первой победой в Евролиге и рассказал о состоянии травмированного Кейси Прэтера.

– Хочу поздравить своих игроков, болельщиков и клуб с этой победой, – сказал Барцокас. – Было очень важно одержать ее после двух проигранных матчей с разницей в одно очко "Эфесу" и "Милану". В них мы могли рассчитывать на совсем другой результат. Такие неудачи всегда сложно пережить. Сегодня "Химки" выглядели солидно, вели почти 30 очков, но затем позволили себе расслабиться в концовке, это обычная человеческая реакция, а "Гран Канария" смогла сократить разрыв.

– Когда вернется в строй новичок команды Кейси Прэтер?

– Его отсутствие – это большая проблема. В начале сезона Кейси перенес операцию – ожидалось, что сроки восстановления составят две недели, на деле – больше двух месяцев. Прэтер продолжает восстановление. (Антон Бабошин)

"Химки" открыли европейский счет. Есть первая победа!