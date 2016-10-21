Евгений Пашутин: "УНИКС снова не смог хорошо сыграть в обороне в последней четверти"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после поражения от "Бамберга" (86:89) в матче группового турнира Евролиги подчеркнул, что команда плохо действовала в обороне в последней четверти. По словам Пашутина, команда допустила много ошибок.

– Думаю, мы хорошо начали эту встречу, – приводит официальный сайт турнира слова Пашутина. – Хорошо подготовились, хорошо действовали в защите. Мы контролировали ход встречи, играли в пас в нападении. Все были задействованы, мы вели в счете три четверти, ребята прикладывали огромные усилия.

Но когда соперник начал играть "маленькими", выпуская на площадку четырех защитников, у нас начались проблемы. Мы не могли остановить их при бросках из-за трехочковой дуги. Когда пытались переключаться между игроками, позволяли баскетболистам "Бамберга" делать проходы.

Уже во второй игре мы не смогли хорошо отыграть в обороне в четвертой четверти в последние пять минут. Мы допустили много психологических ошибок, промазали пару свободных трехочковых. На таком уровне если мажешь ты, соперник наказывает. Нужно упорно работать и готовиться к следующей игре.