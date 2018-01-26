ЦСКА победил "Бамберг", Де Коло набрал 20 очков

В матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА на своей площадке обыграл "Бамберг" – 81:72. Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Нандо Де Коло, набравший 20 очков. Для армейцев победа стала 16-й в 20 играх турнира.
Российская команда лидирует в таблице регулярки. "Бамберг" с 13 поражениями идет на 13-й строчке. Отметим, что немцы не побеждали в Евролиге с начала ноября прошлого года.
Евролига
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) – "Бамберг" (Германия) – 81:72 (18:19, 21:11, 16:16, 26:26)
Ц: Де Коло (20), Родригес (13 + 6 передач), Хиггинс (12), Хантер (8 + 7 подборов).
Б: Райт (11 + 7 подборов), Ло (10), Рабит (10), Радошевич (10).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/
Спринт
На сайте "С-Э", что снова несете отсебятину. Команда "Бамберг" в 18 туре Евролиги 16 января этого года выиграла у команды"Жальгирис". А до этого побеждала в декабре 2017 года. Откуда взяли, что немецкая команда не побеждала с начала ноября прошлого года? Хотя бы посмотреть в календарь игр ума и профессионализма не хватает, а жаль - желательно видеть не дилетантский сайт.
22:54 26 января