ЦСКА победил "Бамберг", Де Коло набрал 20 очков

В матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА на своей площадке обыграл "Бамберг" – 81:72. Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Нандо Де Коло, набравший 20 очков. Для армейцев победа стала 16-й в 20 играх турнира.

Российская команда лидирует в таблице регулярки. "Бамберг" с 13 поражениями идет на 13-й строчке. Отметим, что немцы не побеждали в Евролиге с начала ноября прошлого года.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) – "Бамберг" (Германия) – 81:72 (18:19, 21:11, 16:16, 26:26)

Ц: Де Коло (20), Родригес (13 + 6 передач), Хиггинс (12), Хантер (8 + 7 подборов).

Б: Райт (11 + 7 подборов), Ло (10), Рабит (10), Радошевич (10).