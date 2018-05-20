Андрей Ватутин: "Хочу принести извинения болельщикам, что не оправдали надежд"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин извинился за провальное выступление команды в "Финале четырех" Евролиги. Армейцы заняли четвертое место, уступив в полуфинале "Реалу" (83:92) и в матче за третье место "Жальгирису" (77:79).

- Наше выступление здесь получилось провальным, мы не выглядели готовыми к матчам в Белграде, - цитирует ТАСС Ватутина. - Почему это произошло, будем анализировать, особенно это обидно потому, что весь сезон мы демонстрировали совершенно иной баскетбол. Хочу принести извинения болельщикам, что не оправдали надежд. Огромное спасибо всем, кто приехал, всем, кто болел дома у телевизора.

Отметим, что последний раз ЦСКА не попадали в тройку лучших Евролиги в 2014 году.