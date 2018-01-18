Алексей Швед: "Матч против "Олимпиакоса" – лучший в сезоне"

Защитник "Химок" Алексей Швед после победы в матче Евролиги против "Олимпиакоса" (82:54) подчеркнул, что игроков мотивировало поражение от греков в предыдущей встрече (75:92). Также он пообещал, что в оставшихся матчах команда отдаст все силы.

– Хорошо сыграли, это, без сомнений, наш лучший матч в сезоне, – цитирует "РИА Новости" Шведа. – Мы старались, потому что помнили, как "Олимпиакосу" проиграли в Пирее в первом круге, и помнили, как плохо провели последние домашние матчи против "Барселоны" и "Реала". Надеюсь, порадовали болельщиков сегодня. Не хочу спешить и говорить, что сегодня мы окончательно перевернули ту сложную ситуацию, в которой оказались в последнее время.

Просто будем выходить и стараться в каждом матче, а там – как получится. В воскресенье у нас большой матч с "Локомотивом" в Краснодаре, сейчас есть пара дней, чтобы отдохнуть и подготовиться. Надеюсь, что соберемся и сыграем так же уверенно как с "Олимпиакосом".

"Химки" занимают седьмое место в турнирной таблице Евролиги, в активе команды 30 очков после 19 матчей. "Олимпиакос" с 32 очками после 19 игр находится на второй позиции.