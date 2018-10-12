34 очка Шведа не спасли "Химки" от поражения в матче с "Олимпиакосом"

"Химки" проиграли в регулярном чемпионате Евролиги греческому "Олимпиакосу" - 66:87. Самым результативным игроком встречи стал защитник подмосковной команды Алексей Швед, который набрал 34 очка.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Химки" (Россия) - "Олимпиакос" (Греция) - 66:87 (22:20, 12:24, 20:19, 12:24)

Х: Швед (34), Гилл (13), Крокер (8), Бост (6), Микей (3), Дженкинс (2).

"Будучност" (Черногория) - "Милан" (Италия) - 71:82 (11:22, 20:20, 20:15, 20:25)

"Жальгирис" (Литва) - "Баскония" (Испания) - 79:87 (24:22, 15:20, 14:21, 26:24)