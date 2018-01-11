Женская сборная России победила США и вышла в полуфинал чемпионата мира

Женская сборная России в заключительном матче группового турнира чемпионата мира обыграла команду США (5:0) и вышла в полуфинал. Хет-трик оформила Ольга Родионова, еще по одному мячу забросили Карина Липанова и Галина Михайлова.
Россиянки заняли первое место в группе А, в их активе три победы в трех играх. На следующей стадии турнира они встретятся с победителем пары Финляндия – Китай.
Чемпионат мира
Чэндэ
Женщины
Группа A
3-й тур
Россия – США – 5:0 (4:0)
Голы: Родионова, 5 (1:0). Родионова, 9 (2:0). Родионова, 17 (3:0). Липанова, 23 (4:0). Михайлова, 37 (5:0).
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shpasic
на классе.))
11:40
Vik.Kor
Что за неуч статью написал? Играют в хоккей с мячом а забивают оказывается шайбы.
10:29