10:19 | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Женская сборная России победила США и вышла в полуфинал чемпионата мира

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Женская сборная России в заключительном матче группового турнира чемпионата мира обыграла команду США (5:0) и вышла в полуфинал. Хет-трик оформила Ольга Родионова, еще по одному мячу забросили Карина Липанова и Галина Михайлова.

Россиянки заняли первое место в группе А, в их активе три победы в трех играх. На следующей стадии турнира они встретятся с победителем пары ФинляндияКитай.

Чемпионат мира

Чэндэ

Женщины

Группа A

3-й тур

Россия – США – 5:0 (4:0)

Голы: Родионова, 5 (1:0). Родионова, 9 (2:0). Родионова, 17 (3:0). Липанова, 23 (4:0). Михайлова, 37 (5:0).

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

на классе.))

11:40

Vik.Kor

Что за неуч статью написал? Играют в хоккей с мячом а забивают оказывается шайбы.

10:29