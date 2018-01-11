Женская сборная России победила США и вышла в полуфинал чемпионата мира

Женская сборная России в заключительном матче группового турнира чемпионата мира обыграла команду США (5:0) и вышла в полуфинал. Хет-трик оформила Ольга Родионова, еще по одному мячу забросили Карина Липанова и Галина Михайлова.



Россиянки заняли первое место в группе А, в их активе три победы в трех играх. На следующей стадии турнира они встретятся с победителем пары Финляндия – Китай.

Чемпионат мира

Чэндэ

Женщины

Группа A

3-й тур

Россия – США – 5:0 (4:0)

Голы: Родионова, 5 (1:0). Родионова, 9 (2:0). Родионова, 17 (3:0). Липанова, 23 (4:0). Михайлова, 37 (5:0).