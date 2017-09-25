Вторая сборная России проиграла "Кузбассу", "Водник" и "Динамо" сыграли вничью

"Зоркий" обыграл "Родину", а "Старт" уступил "Волге" в матче 1-го этапа Кубка России. В других встречах "Водник" и московское "Динамо" разошлись миром, вторая сборная России уступила "Кузбассу", "СКА-Нефтяник" разгромил "Уральский трубник".

Кубок России

1 этап

Группа A

"Зоркий" (Красногорск) - "Родина" (Киров) - 9:4

"Водник" (Архангельск) - "Динамо" (Москва) - 4:4

"Старт" (Нижний Новгород) - "Волга" (Ульяновская область) - 0:4

"Динамо-Казань" (Казань) - "Строитель" (Сыктывкар) - 6:4

Группа Б

"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 5:10

"Кузбасс" (Кемерово) - Россия 2 - 6:4

"Уральский трубник" (Первоуральск) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 1:9