"Волга" обыграла "Старт", "Уральский трубник" разгромил "Сибсельмаш"

Лидер Запада "Волга" обыграла "Старт" в матчер предварительного этапа со счетом 5:7, "Водник" одержал победу над "Родиной", а московское "Динамо" - одноклубников из Казани.

На Востоке "Енисей" переиграл "Байкал-Энергию" и обошел соперника в таблице. "СКА-Нефтяник" одолел "Кузбасс", а "Уральский трубник" разгромил "Сибсельмаш".

Чемпионат России

Суперлига

Предварительный этап

Группа Запад

"Родина" (Киров) - "Водник" (Архангельск) - 2:4 (2:1)

"Старт" (Нижний Новгород) - "Волга" (Ульяновская область) - 5:7 (2:1)

"Динамо-Казань" (Казань) - "Динамо" (Москва) - 2:4 (1:2)

Группа Восток

"Енисей" (Красноярск) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 3:0 (3:0)

"Кузбасс" (Кемерово) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 5:7 (3:4)

"Уральский трубник" (Первоуральск) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 11:1 (4:0)