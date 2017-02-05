Владимир Янко: "Чемпионат мира показал, что у сборной России хорошее будущее"

Бывший главный тренер сборных СССР и России Владимир Янко подчеркнул, что чемпионат мира показал, что у национальной команды хорошее будущее. В финале мирового первенства россияне уступили Шведам (3:4). Шведская сборная прервала победную серию россиян, которые выиграли четыре чемпионата мира подряд.

- В целом, я остался доволен выступлением сборной на турнире. Все молодые ребята проявили себя хорошо и показали, что будущее у нашей сборной очень хорошее, - приводит ТАСС слова Янко. - Акцент на молодежь был сделан очень правильно, и ничего страшного в этом поражении нет. На следующем чемпионате мира у нас будет хорошая команда.

В первом тайме играли хорошо, все шло нормально. После перерыва все отошли назад, что, на мой взгляд, было очень серьезной ошибкой, она очень бросалась в глаза. Шведы имели огромное количество моментов, и хорошо, что хоть много не забили.

Сборной России не удалось грамотно перестроиться, считаю, нужно было прессинговать в чужой зоне. При этом нельзя сказать, что шведы выглядели очень хорошо и играли блестяще.