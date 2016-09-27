22:59 27 сентября | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

"СКА-Нефтяник" обыграл "Байкал-Энергию" в Кубке России

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Московское "Динамо" переиграло "Строитель" в матче 1-го этапа Кубка России. Действующий победитель турнира "Байкал-Энергия" проиграл "СКА-Нефтянику".

Кубок России

1 этап

Группа A

"Строитель" (Сыктывкар) - "Динамо" (Москва) - 0:8

"Старт" (Нижний Новгород) - "Водник" (Архангельск) - 4:7

"Волга-2" (Ульяновск) - "Волга" (Ульяновск) - 3:10

Группа Б

"Енисей" (Красноярск) - "Уральский трубник" (Первоуральск) - 4:2

"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 12:2

"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Кузбасс" (Кемерово) - 3:10

Дополнительная информация

http://bandy.sport-express.ru/russiacup/2016/

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