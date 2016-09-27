"СКА-Нефтяник" обыграл "Байкал-Энергию" в Кубке России

Московское "Динамо" переиграло "Строитель" в матче 1-го этапа Кубка России. Действующий победитель турнира "Байкал-Энергия" проиграл "СКА-Нефтянику".
Кубок России
1 этап
Группа A
"Строитель" (Сыктывкар) - "Динамо" (Москва) - 0:8
"Старт" (Нижний Новгород) - "Водник" (Архангельск) - 4:7
"Волга-2" (Ульяновск) - "Волга" (Ульяновск) - 3:10
Группа Б
"Енисей" (Красноярск) - "Уральский трубник" (Первоуральск) - 4:2
"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 12:2
"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Кузбасс" (Кемерово) - 3:10