"СКА-Нефтяник" и "Байкал-Энергия" обеспечили место в четвертьфинале чемпионата России

"СКА-Нефтяник" и "Байкал-Энергия" досрочно вышли в 1/4 финала чемпионата России. В матчах второго этапа в группе I команды обыграли московское и казанское "Динамо" соответствено. "Уральский Трубник" и "Енисей" победили "Волгу" и "Водник" и обеспечили себе как минимум выход в плей-офф и поединки с победителями группы II - "Сибсельмашем" и "Кузбассом".

Чемпионат России

Суперлига

Группа I

"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Динамо" (Москва) - 13:1 (6:0)

"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Динамо-Казань" (Казань) - 7:2 (6:0)

"Енисей" (Красноярск) - "Водник" (Архангельск) - 5:1 (1:1)

"Уральский трубник" (Первоуральск) - "Волга" (Ульяновская область) - 4:2 (1:1)