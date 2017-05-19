Шардаков - самый ценный игрок сезона, Ишкельдин - лучший игрок плей-офф

Исполком ФХМР утвердил список хоккеистов, тренеров, руководителей и судей, награжденных индивидуальными призами по итогам сезона-2016/17.
Самый ценный игрок - Юрий Шардаков ("СКА-Нефтяник");
Самый результативный по системе "гол плюс пас" - Артем Бондаренко ("СКА-Нефтяник");
Лучший снайпер - Артем Бондаренко;
Лучший новичок - Евгений Филиппов ("Динамо" М);
Лучший вратарь - Роман Черных ("Енисей");
Лучший защитник - Юрий Викулин ("Енисей");
Лучший полузащитник - Максим Ишкельдин ("СКА-Нефтяник");
Лучший нападающий - Евгений Иванушкин ("Байкал-Энергия");
"Игрок-джентльмен" - Сергей Шабуров ("Динамо" М);
Самый ценный игрок плей-офф - Максим Ишкельдин ("СКА-Нефтяник");
Лучший судья - Григорий Минаев (Санкт-Петербург).