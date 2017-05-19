 Шардаков - самый ценный игрок сезона, Ишкельдин - лучший игрок плей-офф. ХОККЕЙ С МЯЧОМ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
20:38 | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Шардаков - самый ценный игрок сезона, Ишкельдин - лучший игрок плей-офф

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Исполком ФХМР утвердил список хоккеистов, тренеров, руководителей и судей, награжденных индивидуальными призами по итогам сезона-2016/17.

Самый ценный игрок - Юрий Шардаков ("СКА-Нефтяник");

Самый результативный по системе "гол плюс пас" - Артем Бондаренко ("СКА-Нефтяник");

Лучший снайпер - Артем Бондаренко;

Лучший новичок - Евгений Филиппов ("Динамо" М);

Лучший вратарь - Роман Черных ("Енисей");

Лучший защитник - Юрий Викулин ("Енисей");

Лучший полузащитник - Максим Ишкельдин ("СКА-Нефтяник");

Лучший нападающий - Евгений Иванушкин ("Байкал-Энергия");

"Игрок-джентльмен" - Сергей Шабуров ("Динамо" М);

Самый ценный игрок плей-офф - Максим Ишкельдин ("СКА-Нефтяник");

Лучший судья - Григорий Минаев (Санкт-Петербург).

Дополнительная информация

http://www.rusbandy.ru/news/10732/

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