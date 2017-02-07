Шардаков признан лучшим полузащитником ЧМ-2017

Оргкомитет 37-го чемпионата мира определил лучших хоккеистов в своих амплуа, информирует официальный сайт ФХМР. В число лауреатов вошел россиянин Юрий Шардаков, признанный лучшим полузащитником турнира.

Лучший вратарь – Андреас Бергвалл (Швеция).

Лучший защитник – Давид Пиццони-Эльфинг (Швеция).

Лучший полузащитник – Юрий Шардаков (Россия).

Лучший нападающий – Кристоффер Эдлунд (Швеция).

Лучший игрок – Юхан Лефстедт (Швеция).

Кроме этого, журналистами по традиции была составлена символическая сборная чемпионата мира: вратарь Киммо Кюленен (Финляндия); защитники Павел Булатов (Россия), Андреас Вест (Швеция), Илари Мойсала (Финляндия); полузащитники Янис Бефус, Алан Джусоев (оба – Россия), Михаил Дунаев (Германия); нападающие Евгений Иванушкин (Россия), Эрик Петтерссон, Кристоффер Эдлунд (оба – Швеция), Николай Йенсен (Норвегия).