14:15 7 февраля | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Шардаков признан лучшим полузащитником ЧМ-2017

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Оргкомитет 37-го чемпионата мира определил лучших хоккеистов в своих амплуа, информирует официальный сайт ФХМР. В число лауреатов вошел россиянин Юрий Шардаков, признанный лучшим полузащитником турнира.

Лучший вратарь – Андреас Бергвалл (Швеция).
Лучший защитник – Давид Пиццони-Эльфинг (Швеция). 
Лучший полузащитник – Юрий Шардаков (Россия). 
Лучший нападающий – Кристоффер Эдлунд (Швеция).
Лучший игрок – Юхан Лефстедт (Швеция).

Кроме этого, журналистами по традиции была составлена символическая сборная чемпионата мира: вратарь Киммо Кюленен (Финляндия); защитники Павел Булатов (Россия), Андреас Вест (Швеция), Илари Мойсала (Финляндия); полузащитники Янис Бефус, Алан Джусоев (оба – Россия), Михаил Дунаев (Германия); нападающие Евгений Иванушкин (Россия), Эрик Петтерссон, Кристоффер Эдлунд (оба – Швеция), Николай Йенсен (Норвегия).

Дополнительная информация

http://www.rusbandy.ru/news/10393/

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