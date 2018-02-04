Сергей Мяус: "Россия одержала заслуженную победу в финале чемпионата мира"

Исполнительный директор Федерации хоккея с мячом России, экс-главный тренер национальной команды Сергей Мяус отметил, что Россия заслуженно победила Швецию (5:4) в финале чемпионата мира в Хабаровске.

- Здорово, что в финале была такая игра! Сначала сборная России доминировала, забила вовремя, - цитирует "Р-Спорт" Мяуса. - Потом шведы сократили, счет был 4:4, было сложно. Но когда команда желает, двигается, действует настойчиво, находится человек, в данном случае это был Миргазов, который завершил атаку, когда мяч, казалось бы, был потерян, и счет стал 5:4. Этого было достаточно для победы. Ребята – большие молодцы, они вернули себе утраченное в прошлом году чемпионство.

Результат всегда определяет то, как команда к нему шла. Они прибавляли от игры к игре, в полуфинале с финнами, как я думаю, уже определились с составом, и сегодня он вышел и большую часть времени был активнее, сильнее соперников – за исключением, может, концовочки второго тайма, когда шведы сравняли. Опять же, сборная Швеции тоже очень сильная команда, которая не хотела уступать. Тем ценнее эта победа! Результат заслуженный, вопросов нет.