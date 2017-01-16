Сергей Ломанов: "Никогда не отказывался играть за сборную России"

Нападающий "Венерсборга" Сергей Ломанов-младший заявил, что никогда не отказывался играть за сборную России. Игрок не был включен в заявку команды на чемпионат мира с 29 января по 5 февраля.

- Никогда не отказывался играть за сборную России, тем более что я за команду играю с 1999 года, то есть уже 18 лет, - приводит bandynet.ru слова Ломанова. - Все началось с того, что Сергей Анатольевич Мяус позвонил мне перед турниром четырех и убедил меня, что я не участвую, хотя я хотел участвовать. Потом, когда мне не пришло приглашение на углубленное медицинское обследование в Москву, я понял, что меня просто не видят в сборной, и высказался о том, что меня на чемпионате мира, скорее всего, не будет. Морально для себя решил готовиться играть только за клуб без чемпионата мира.