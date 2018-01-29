Сборная России стартовала с победы на чемпионате мира

Сборная России в матче группового турнира чемпионата мира-2018 одержала победу над Норвегией - 15:1.
В составе национальной команды четыре мяча забросил Сергей Ломанов, хэт-трик оформил Евгений Дергаев, по дублю сделали Максим Ишкельдин и Алмаз Миргазов, по разу забили Андрей Прокопьев, Алан Джусоев, Владимир Каланчин и Артем Бондаренко. В составе норвежцев отличился Сондре Кристофферсен.
В следующей встрече, которая состоится 30 января, россияне сыграют против Финляндии. Напомним, что чемпионат мира проходит в Хабаровске и завершится 4 февраля.
Чемпионат мира
Группа A
Россия - Норвегия - 15:1 (6:0)
29 января. Хабаровск. "Ерофей".
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