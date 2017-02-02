Россия разгромила Белоруссию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная России разгромила Белоруссию в четвертьфинале чемпионата мира, который в эти дни проходит в Швеции. Матч завершился со счетом 17:0. В полуфинале команда сыграет с Финляндией, которая ранее переиграла США (15:1).
Сандвикен (Швеция)
Чемпионат мира
1/4 финала
РОССИЯ - Белоруссия - 17:0 (6:0)
Голы: Бондаренко, Иванушкин (6), Миргазов (4), Бефус (2), Антипов (2), Иванов (2).
Новоуепинни
А че - в австралийский футбол тока в Австралии играют, но там никто понты не бросает что надо искусственно ЧМ раздуть и провести. А лига богатая, заработки большие, полные стадионы как на американском футболе
12:55 3 февраля
RoyalHunter
ЧМ начинается завтра
10:11 3 февраля
hant64
Да, это, безусловно, великая победа. Не то, что шведы по 6 мячей пропускают от подобной команды (правда, забили ровно в два раза больше наших). Кому нужен такой спорт?
08:37 3 февраля
gorsten79
Ещи и Монголия играет,а также-СОМАЛИ! А насчет профанаций-в женский хоккей с шайбой тоже играют только США и Канада по большому счету и...
07:45 3 февраля
Тропическая гемангиома Мовсисяна
еще как бы Норвегия и Казахстан есть, даже "избранная нация" и то приезжает на ЧМ каждый год)))
23:51 2 февраля
Новоуепинни
Кому нужна эта профанация! В бенди играют в мире тока Россия, Швеция и немного Финляндия, вот и проводите ЧМ среди трех команд
23:13 2 февраля