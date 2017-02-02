22:54 2 февраля | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Россия разгромила Белоруссию и вышла в полуфинал чемпионата мира

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Сборная России разгромила Белоруссию в четвертьфинале чемпионата мира, который в эти дни проходит в Швеции. Матч завершился со счетом 17:0. В полуфинале команда сыграет с Финляндией, которая ранее переиграла США (15:1).

Сандвикен (Швеция)

Чемпионат мира

1/4 финала

РОССИЯ - Белоруссия - 17:0 (6:0)

Голы: Бондаренко, Иванушкин (6), Миргазов (4), Бефус (2), Антипов (2), Иванов (2).

Дополнительная информация

http://bandy.sport-express.ru/world/2017/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Новоуепинни

А че - в австралийский футбол тока в Австралии играют, но там никто понты не бросает что надо искусственно ЧМ раздуть и провести. А лига богатая, заработки большие, полные стадионы как на американском футболе

12:55 3 февраля

RoyalHunter

ЧМ начинается завтра

10:11 3 февраля

hant64

Да, это, безусловно, великая победа. Не то, что шведы по 6 мячей пропускают от подобной команды (правда, забили ровно в два раза больше наших). Кому нужен такой спорт?

08:37 3 февраля

gorsten79

Ещи и Монголия играет,а также-СОМАЛИ! А насчет профанаций-в женский хоккей с шайбой тоже играют только США и Канада по большому счету и...

07:45 3 февраля

Тропическая гемангиома Мовсисяна

еще как бы Норвегия и Казахстан есть, даже "избранная нация" и то приезжает на ЧМ каждый год)))

23:51 2 февраля

Новоуепинни

Кому нужна эта профанация! В бенди играют в мире тока Россия, Швеция и немного Финляндия, вот и проводите ЧМ среди трех команд

23:13 2 февраля

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