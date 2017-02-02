Россия разгромила Белоруссию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная России разгромила Белоруссию в четвертьфинале чемпионата мира, который в эти дни проходит в Швеции. Матч завершился со счетом 17:0. В полуфинале команда сыграет с Финляндией, которая ранее переиграла США (15:1).

Сандвикен (Швеция)

Чемпионат мира

1/4 финала

РОССИЯ - Белоруссия - 17:0 (6:0)

Голы: Бондаренко, Иванушкин (6), Миргазов (4), Бефус (2), Антипов (2), Иванов (2).