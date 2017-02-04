Республика Коми подала заявку на проведение ЧМ-2021

Президент Международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник сообщил, что республика Коми подала заявку на проведение чемпионата мира в 2021 году. Также он рассчитывает, что в ближайшее время в московском регионе пройдет чемпионат Европы.

- Хабаровск примет чемпионат мира 2018 года, Иркутск подал заявку на проведение турнира 2019 года, там он пройдет почти точно, осталось только подписать контракт, - цитирует ТАСС Скрынника. - Республика Коми подала заявку на чемпионат мира 2021 года, я ей пока еще не дал хода. Регион готов возродить у себя на хорошем уровне хоккей с мячом.

Что касается 2020 года, то шведы, если не будут успевать, то его потеряют. С Казахстаном очень плотно работаем, речь идет об Уральске, Алма-Ате и Астане. Так что чемпионат 2020 года может пройти или в Швеции, или в Казахстане. Также я буду лоббировать проведение в московском регионе чемпионата Европы, в котором играют, например, команды Чехии или Швейцарии.