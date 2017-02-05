22:00 5 февраля | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Мяус продолжит работу со сборной России по хоккею с мячом

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Сегодня. Сандвикен. Швеция - Россия - 4:3. Россияне были близки к новой победе на ЧМ.Золотое чудо. Но не наше… Россия проиграла Швеции

Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник подчеркнул, что главный тренер сборной Сергей Мяус продолжит работу с национальной командой. Россияне заняли второе место на чемпионате мира, в финале уступив Швеции (3:4).

- Ему исполком выразил доверие, поручил переформатировать команду, - приводит ТАСС слова Скрынника. - Конечно, он останется. Многие говорили, что наша сборная будет недееспособной. Но она оказалась вполне боевой - чудо нам помешало сегодня выиграть.

Напомним, Мяус возглавил сборную России в феврале 2015 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом мира.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3998041

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КОММЕНТАРИИ (2)
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kozban400

Мне кажется, что хоккейных заслуг Ломановых поболее, чем у уважаемых Скрынника и Мяуса вместе взятых. Есть проблема во взаимоотношениях в федерации, так надо её публично озвучить и решать. Только так, а не очередными подковёрными играми.

00:30

Inside28

Значит, у С.Ломанова шансов вернуться в сборную нет........... Жалко!,..........

00:17

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