Мяус продолжит работу со сборной России по хоккею с мячом

Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник подчеркнул, что главный тренер сборной Сергей Мяус продолжит работу с национальной командой. Россияне заняли второе место на чемпионате мира, в финале уступив Швеции (3:4).

- Ему исполком выразил доверие, поручил переформатировать команду, - приводит ТАСС слова Скрынника. - Конечно, он останется. Многие говорили, что наша сборная будет недееспособной. Но она оказалась вполне боевой - чудо нам помешало сегодня выиграть.

Напомним, Мяус возглавил сборную России в феврале 2015 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом мира.