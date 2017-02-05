Мяус продолжит работу со сборной России по хоккею с мячом

Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник подчеркнул, что главный тренер сборной Сергей Мяус продолжит работу с национальной командой. Россияне заняли второе место на чемпионате мира, в финале уступив Швеции (3:4).
- Ему исполком выразил доверие, поручил переформатировать команду, - приводит ТАСС слова Скрынника. - Конечно, он останется. Многие говорили, что наша сборная будет недееспособной. Но она оказалась вполне боевой - чудо нам помешало сегодня выиграть.
Напомним, Мяус возглавил сборную России в феврале 2015 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом мира.
kozban400
Мне кажется, что хоккейных заслуг Ломановых поболее, чем у уважаемых Скрынника и Мяуса вместе взятых. Есть проблема во взаимоотношениях в федерации, так надо её публично озвучить и решать. Только так, а не очередными подковёрными играми.
00:30
Inside28
Значит, у С.Ломанова шансов вернуться в сборную нет........... Жалко!,..........
00:17