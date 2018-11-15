Московское "Динамо" обыграло "Зоркий" и вышло в лидеры суперлиги

"Динамо" из Москвы победило "Зоркий" в матче регулярного чемпионата российской суперлиги. Столичный клуб одержал пятую победу в пяти встречах и вышел в лидеры таблицы. Действующий чемпион страны "СКА-Нефтяник" также идет без потерь, но провел на игру меньше.

Суперлига

Регулярный чемпионат

"Динамо-Казань" (Казань) - "Водник" (Архангельск) - 4:3 (3:2)

"Динамо" (Москва) - "Зоркий" (Красногорск) - 11:4 (4:2)

"Кузбасс" (Кемерово) - "Старт" (Нижний Новгород) - 6:3 (3:3)

"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Родина" (Киров) - 9:0 (5:0)

"Уральский Трубник" (Первоуральск) - "Волга" (Ульяновская область) - 3:1 (2:1)

"Енисей" (Красноярск) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 8:3 (5:3)