Московское "Динамо" на выезде обыграло "Волгу"

Московское "Динамо" на выезде обыграло ульяновскую "Волгу" в матче чемпионата России по хоккею с мячом (8:4). У динамовцев хет-трик сделал Дмитрий Барбаков.

В других матчах нижегородский "Старт" сыграл вничью с казанским "Динамо" (2:2), а "Зоркий" - с "Байкал-Энергией" (3:3).

Хоккей с мячом

Суперлига

Регулярный чемпионат

"Водник (Архангельск) - "Енисей" (Красноярск) - 6:4 (3:1)

"Строитель" (Сыктывкар) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 1:8 (0:4)

"Зоркий" (Красногорск) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 3:3 (2:2)

"Родина" (Киров) - "Мурман" (Мурманск) - 1:3 (0:2)

"Волга" (Ульяновская область) - "Динамо" (Москва) - 4:8 (3:2)

"Старт" (Нижний Новгород) - "Динамо-Казань" (Казань) - 2:2 (1:0)

"Кузбасс" (Кемерово) - "Уральский Трубник" (Первоуральск) - 4:5 (3:1)

3 ноября.